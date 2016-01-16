重发-台湾选举：民进党总统候选人蔡英文宣布赢得2016总统大选

(重发以修正本地时间"下午"09:03)

路透台北1月16日 - 台湾民进党总统候选人蔡英文周六宣布赢得2016年总统大选。为台湾首位女性总统。

蔡英文在国际记者会上表示，今日的选举成功完成三次政党轮替，也是第一次国会政党轮替。她也感谢选民能让民进党再起。

〞从今天起，就是改革的第一哩路。这些托付，将会是我推动改革的最大后盾。〞蔡英文说。

她说，将会建立具有〞一致性、可预测性、可持续〞的两岸关系。蔡英文也表示，5月20日新政府执政之后，将以现行宪政体制、两岸协商交流互动的成果、以及民主原则与普遍民意，做为推动两岸关系的基础。

〞我也会秉持超越党派的立场，遵循台湾最新的民意和最大的共识，致力确保海峡两岸关系维持和平稳定的现状，以创造台湾人民的最大利益和福祉。〞她表示。

她也强调，两岸都有责任尽最大努力，寻求一个对等尊严、彼此都能够接受的互动之道，确保没有挑衅，也没有意外。今天选举的结果，是台湾民意的展现，是2,300万台湾人民的共同坚持，我们的民主制度、国家认同、与国际空间，必须被充分尊重，任何的打压，都会破坏两岸关系的稳定。

针对外界针对联合内阁的议题，蔡英文表示，在新国会就职，到新政府上任之间的过渡期间，民进党会依循宪政体制和现在的政府保持密切的沟通、协调，协助政府维持交接过程中的政局稳定、和正常运作。

本地时间下午09:03，中央选委会公布的票数显示，蔡英文得到683.8万票，大赢对手国民党朱立伦的377.4万票。

蔡英文今年59岁，英国伦敦政经学院博士，曾在大学任教，并曾任陆委会主委和行政院副院长。她曾于2012年代表民进党参选总统，是台湾史上首位女性总统候选人，但当年以609万余票败给连任成功的马英九的689万余票。

蔡英文4月在宣布代表民进党竞选总统时表示，将维持两岸关系的现状，并建立常态化的两岸关系互动。