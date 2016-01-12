台湾股市：继续收跌，观望周四台积电财报及选举变数

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
路透台北1月12日 - 台湾股市周二继续收跌。分析师指出，周六选举的变数仍干扰市场，且本周四的台积电 和大立光 投资人说明会目前预估保守，市场没有追价力道，台股仍持续向下探寻支撑。
台湾加权股价指数 收跌0.26%,至7,768.45点；今日成交初值 为860.86亿台币，上交易日修正后为853.22亿。
〞目前盘势仍在探底，寻求止跌反弹的过程。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他并表示，今日包括汽车、电子、成衣、光通讯、太阳能等先前强势的族群都在下跌，而苹果 相关股票也还在走低，这也显示市场对苹果的产品接下来第四季和第一季的销售量，偏向负面解读。
张明祥也说，中国股市上日大跌，今日虽暂时止跌，但仍待观察。台股则是还要观察前波低点--7,726点能否守得住，不排除还有破底的可能性。
至于周四台积电将召开投资人说明会，除将公布财报，也会有营运的展望说明。张明祥表示，目前凯基证券预估全年的展望将是中性保守，公司方虽可能释出第二季营运触底的看法，但不论是第一季或是全年的展望可能都不如目前市场的预期。
分析师并预估，明天的台股交易区间估在7,650-7,980点。
本地时间13:58，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.16%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09