台湾股市：继续收跌，观望周四台积电财报及选举变数

路透台北1月12日 - 台湾股市周二继续收跌。分析师指出，周六选举的变数仍干扰市场，且本周四的台积电 和大立光 投资人说明会目前预估保守，市场没有追价力道，台股仍持续向下探寻支撑。

台湾加权股价指数 收跌0.26%,至7,768.45点；今日成交初值 为860.86亿台币，上交易日修正后为853.22亿。

〞目前盘势仍在探底，寻求止跌反弹的过程。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他并表示，今日包括汽车、电子、成衣、光通讯、太阳能等先前强势的族群都在下跌，而苹果 相关股票也还在走低，这也显示市场对苹果的产品接下来第四季和第一季的销售量，偏向负面解读。

张明祥也说，中国股市上日大跌，今日虽暂时止跌，但仍待观察。台股则是还要观察前波低点--7,726点能否守得住，不排除还有破底的可能性。

至于周四台积电将召开投资人说明会，除将公布财报，也会有营运的展望说明。张明祥表示，目前凯基证券预估全年的展望将是中性保守，公司方虽可能释出第二季营运触底的看法，但不论是第一季或是全年的展望可能都不如目前市场的预期。

分析师并预估，明天的台股交易区间估在7,650-7,980点。