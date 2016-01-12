《中国2016年已发行公司债一览表》--1月12日

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
路透上海1月12日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 中国国电集团 20 3 1/5-1/7 2.98% AAA (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
小计 20
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *广东联泰集团 10 6 1/6-1/7 5.75% AA 附第3年末调整票面利率选择权
及投资者回售选择权 深圳茂业商厦 11 3 1/5-1/6 4.00% AA 附第2年末调整票面利率选择权 (第一期) 及投资者回售选择权
17 5 1/5-1/6 4.50% 附第3年末调整票面利率选择权 陕西产业投资 5 5 2015/12/30-1/5 4.00% AA 附第3年末上调票面利率选择权
及投资者回售选择权
及投资者回售选择权 邢台钢铁 3 5 2015/12/31-1/5 7.20% AA 附第2年末调整票面利率选择权
及投资者回售选择权 北京纳通 4 2 2015/12/31-1/4 5.00% AA 科技集团 2 3 2015/12/31-1/4 5.43% (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
小计 52
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) --------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------
二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 暂无 ------------------------------------------------------------------------------
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *浙江昆仑 6 3 1/8-1/11 8.00% AA 控股集团 广东美的置业 5 3 1/5-1/7 4.28% AA 花样年集团 11 5 2015/12/30-1/4 7.29% AA (中国) ------------------------------------------------------------------------------ 小计 22
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------
注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09