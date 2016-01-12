重发-****敬告客户：动荡时期值得深读的10本金融书籍--PDF版本****

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亲爱的客户，您好：

1929、1973、1987、1998、2008、2010、2013，金融市场人士对这些数字所代表的年份应该不陌生，每一个都代表了一场全球市场或大或小的动荡与危机，如今发达经济体逐渐进入后危机时代，货币政策逐渐正常化；新兴市场的危机，却似乎阴魂不散随时呼之欲出。

时序更替，中国新常态前行。2016年开年，股汇市场已黑云压阵，如何避免让未来的某一个年份数字和危机，特别是与中国产生联系；又如何让之前那些年份数字沙盘推演历史重现；以及如何感知各国中央银行的决策之道，并令当下中国金融市场获得更多方向和灵感，有些金融书籍值得深读。

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