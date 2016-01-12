重发-****敬告客户：动荡时期值得深读的10本金融书籍--PDF版本****

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
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亲爱的客户，您好：
1929、1973、1987、1998、2008、2010、2013，金融市场人士对这些数字所代表的年份应该不陌生，每一个都代表了一场全球市场或大或小的动荡与危机，如今发达经济体逐渐进入后危机时代，货币政策逐渐正常化；新兴市场的危机，却似乎阴魂不散随时呼之欲出。
时序更替，中国新常态前行。2016年开年，股汇市场已黑云压阵，如何避免让未来的某一个年份数字和危机，特别是与中国产生联系；又如何让之前那些年份数字沙盘推演历史重现；以及如何感知各国中央银行的决策之道，并令当下中国金融市场获得更多方向和灵感，有些金融书籍值得深读。
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路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09