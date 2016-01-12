国际油市：油价继续大幅下跌，开年以来累计下跌近20%

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
交易数据显示，专业经理人持有的美国原油空仓位于纪录高点，暗示许多交易商预期油价会进一步走低。
“今年油市将很有意思。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。“油价跌越低，形成底部并触底反弹的时间就可能越快到来。”
分析师针对年初油价大跌做出预估调整，巴克莱、麦格理、美银美林、渣打和法国兴业银行周一全都下调2016年油价预估。
“2016年初油市基本面明显恶化，促使我们大幅下调2016年油价预估，”巴克莱称。
“我们现在预计布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)2016年均价都将为每桶37美元，分别低于我们此前的预期60和56美元，”该行还称。
但渣打的预期最偏空，预计油价可能最低跌至每桶10美元。
“考虑到目前并无基本面因素推动油市走向平衡，油价基本上完全受美元和股市等其它资产价格波动导致的资金流动所推动，”渣打称。
“我们认为，油价最低可能跌至每桶10美元，大多数基金经理才会承认事情太过了，”该行还称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/张若琪 审校 王丽鑫/王洋)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
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路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09