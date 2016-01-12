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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币从早盘低点回升

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* 美元/离岸人民币较早盘低点6.5660上涨近200个点子，因融资成本脱离高位

* 离岸人民币隔夜隐含存款利率从95%的高位回落至58%，美元/在岸人民币最新报6.5740，成交量较低

* 离岸-在岸人民币价差接近100个点子，此前一度出现负值

* 显示美元/离岸人民币需求旺盛，人民币拆借利率飙涨

* 图表：reut.rs/1SLdyvf

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)

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