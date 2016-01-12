澳洲股市：连续第八个交易日收低，因中国经济忧虑挥之不去

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透墨尔本1月12日 - 澳洲股市周二连续第八个交易日下跌，因投资者担心中国蹒跚而行的经济将令脆弱的全球经济成长受创。
澳股S&P/ASX 200指数 小跌0.1%，收报4,925.1点。
随着卖压减退，澳股守在周一低点4,880.1点上方，这意味着股市或许已经找到底部。该低点亦是2013年7月以来最低水准。（完）
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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