版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 14:17 BJT

澳洲股市：连续第八个交易日收低，因中国经济忧虑挥之不去

路透墨尔本1月12日 - 澳洲股市周二连续第八个交易日下跌，因投资者担心中国蹒跚而行的经济将令脆弱的全球经济成长受创。

澳股S&P/ASX 200指数 小跌0.1%，收报4,925.1点。

随着卖压减退，澳股守在周一低点4,880.1点上方，这意味着股市或许已经找到底部。该低点亦是2013年7月以来最低水准。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐