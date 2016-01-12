澳洲股市：连续第八个交易日收低，因中国经济忧虑挥之不去

路透墨尔本1月12日 - 澳洲股市周二连续第八个交易日下跌，因投资者担心中国蹒跚而行的经济将令脆弱的全球经济成长受创。

随着卖压减退，澳股守在周一低点4,880.1点上方，这意味着股市或许已经找到底部。该低点亦是2013年7月以来最低水准。（完）