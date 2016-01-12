路透基点：对复星实业7亿美元贷款的回覆截止日推迟至1月底--TRLPC

路透香港1月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，对复星实业7亿美元三年期首笔离岸市场贷款的回覆截止日期现已推迟至1月底。

这些消息人士称，在去年12月复星集团董事长郭广昌短期失联之前承贷的银行已被要求重新确认承诺，并称该贷款交易定于2月底结案。这笔贷款中，澳新银行(ANZ)和法国巴黎银行担任牵头行兼簿记行，在一般银团阶段获得逾10家银行承诺参贷。 。

郭广昌在12月7日被曝失联，引发外界猜测复星国际或被卷入政府反腐调查。12月14日，郭广昌在上海一次公司会议上现身，解释是协助中国司法机关调查工作。

这笔子弹式贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码180个基点，最高综合收益为206.67个基点。复星实业为借款人，其母公司上海复星医药（集团）股份有限公司是担保人。复星医药是复星国际的子公司。在香港和上海两地上市的复星医药主要从事医药研发和生产。

东亚银行、创兴银行、西太平洋银行在高级银团阶段都以牵头行身份加入。

复星国际在贷款市场的知名度较高。2015年5月份复星国际签署一项8亿美元三年期子弹式定期贷款，该贷款的最高综合收益为291.7个基点，利率较Libor加码270个基点。包括七家最初的牵头行兼簿记行在内，参贷行有22家。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)