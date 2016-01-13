更正-日本股市：日经指数收挫2.7%，创去年9月以来最低收盘点位（1月12日）

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
(因英文原文错误，标题和第二段里应为“创去年9月以来最低收位”非“近一年最低”)
路透东京1月12日 - 日本股市周二收低，因原油价格挫跌继续抑制市场风险胃纳。
日经指数 收盘大跌2.7%至17,218.96点，延续稍早跌势，创下去年9月以来最低收盘点位。
追踪高成长和新兴股票的Mothers市场指数 暴跌6%。
“Mothers指数投资者多为散户，这意味着国内很多投资者按下(卖出)按钮，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry说。
交易商称，彭博对日本首相在国会关于税负评论的报导让投资者感到焦虑不安。
“市场还似乎受到安倍评论的惊扰，安倍称只要没有类似雷曼事件那样的情况，就会加税。他以前不是没这么说过，但在市场如此脆弱的情况下听到这样的话，不利于人气。”
安倍此前就发表过类似言论，但鉴于近期市场大跌，这种评论带来更令人担忧的基调。
东证股价指数 跌3.1%，收报1,401.95点，所有33大类股均下跌。
JPX-日经400指数 下滑3.1%至12,624.58点。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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