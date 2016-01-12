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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 14:47 BJT

日本债市：公债价格在中国担忧提振下小升，10年券收益率触及一年来低点

20年期日债收益率 跌1个基点，至0.92%，亦为一年低点；30年期日债收益率 跌1个基点，至一年低点1.185%。

中国股市周二在震荡交投中走高，昨日曾触及去年9月以来最低点。中国央行亦在努力稳定在岸和离岸人民币汇率，此前人民币在今年第一周急挫。

原油价格周二继续大幅下跌，今年开年以来的累计跌幅接近20%，分析师纷纷下调对2016年油价的预期，而交易商则押注油价还会下跌。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% -0.5 -0.025%

五年期公债 0.000% +0.0 0.015%

10年期公债 0.215% -1.0 0.225%

20年期公债 0.920% -1.0 0.930%

30年期公债 1.185% -1.0 1.195%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.38 +0.05 149.33

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/白云; 审校 孙茉莉/李婷仪)

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