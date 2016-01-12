日本债市：公债价格在中国担忧提振下小升，10年券收益率触及一年来低点

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
20年期日债收益率 跌1个基点，至0.92%，亦为一年低点；30年期日债收益率 跌1个基点，至一年低点1.185%。
中国股市周二在震荡交投中走高，昨日曾触及去年9月以来最低点。中国央行亦在努力稳定在岸和离岸人民币汇率，此前人民币在今年第一周急挫。
原油价格周二继续大幅下跌，今年开年以来的累计跌幅接近20%，分析师纷纷下调对2016年油价的预期，而交易商则押注油价还会下跌。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.030% -0.5 -0.025%
五年期公债 0.000% +0.0 0.015%
10年期公债 0.215% -1.0 0.225%
20年期公债 0.920% -1.0 0.930%
30年期公债 1.185% -1.0 1.195%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.38 +0.05 149.33
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/白云; 审校 孙茉莉/李婷仪)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09