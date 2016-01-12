香港房地产：综合发展区项目普遍存延误，料冻结10万个住宅--港大研究

路透香港1月12日 - 香港大学房地产及建设系周二公布的研究发现，香港的＂综合发展区＂项目普遍存在延误情况，估计冻结多达10万个潜在住宅供应；倘若将＂综合发展区＂的非住宅项目改为住宅，料可额外提供多达10万个单位。

港大房地产及建设系讲座教授邹广荣在发布会上指出，研究的发现并未确定发展商延误项目的真正用意；虽然发展商拖延项目发展会带来成本，但同时他们能因此有更多时间，因应市场需要作出最适当的设计及项目推出的时间，以争取更多的利润。

＂土地有如股票的认股权证，...（认股权证）到期日愈长，价值愈高...所以发展商在得出最佳的项目设计及最佳项目推出时间前，宁愿一直持有土地。＂他称。

＂综合发展区＂与其他分区发展的分别在于，发展商在提交规划申请时必须一并呈交＂总纲发展蓝图＂(MLP)。这程序要求申请人拟备有关环境、社区、交通、排水／排污和古蹟文物影响评估的报告，并需交予各专家部门审批。

港大房地产及建设系的研究，以两年时间详细分析1990年1月1日至2014年10月底的25年间，全港355个综合发展区项目，发现已获批准包含住宅的项目中，已竣工及入伙的仅有65个，即约四成半它们从取得首次规划申请许可起计算，平均要花八年时间才建筑完成，而最长要17年才完成。

这25年间，综合发展区落成的住宅单位数目有10.23万个，相等于获核准兴建住宅发展项目单位数量（约20万个）一半。

研究并发现，发展商重复申请修改发展图则的情况普遍，其中有80个发展项目，它们从取得首次规划申请许可起至最后或最近一次提交修订申请，历时超过10年，部分尚未完成。现时官地买卖契约一般规定买方须于三年内完成建屋发展，从这角度看，综合发展区的建屋进度远低于合理标准。

1990年至2014年期间被列为＂综合发展区＂的土地面积有724公顷，扣除已竣工的278公顷，有高达446公顷土地未有及时发展，相等于最近政府公布2004/05至2012/13年卖地总面积190公顷的两倍多。研究团队推算，除已批核作住宅发展的用地，部分商业及露天储物场用地如更改作居住用地，未发展的综合发展区用地可提供的私人住宅单位数目可达10万个。

领导研究团队的港大房地产及建设系教授黎伟聪表示，发展商在与政府商讨补地价时往往需要较长，此外，很多时发展商因项目一些轻微的改动，例如将项目由大面积单位改为小面积单位，因而须更改总纲发展蓝图，造成延误。

＂综合发展区住宅项目的楼价比其他类型住宅为高，而从城市规划角度，这产品也是较理想，但是否值得（延误项目）这样做呢？代价是时间。＂他说。

香港政府近年积极物色土地增加房屋供应，冀长远能稳定楼市，但运输及房屋局局长张炳良早前承认，政府在寻找可发展土地方面，面对很大的挑战，虽然未来数年公私营房屋供应量均会较以往增加，但在整体房屋土地供应方面仍有一定落差。

港大的研究指，目前的情况，在善用土地资源的角度并不理想，有需要改善制度以提高私人房屋供应的效率及效用。