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市场报道 | 2016年 1月 12日 星期二 15:49 BJT

法国经济：央行维持第四季GDP成长率预估为0.3%

路透巴黎1月12日 - 法国央行周二维持对本国第四季国内生产总值(GDP)增长预估为0.3%，看法较法国国家统计局(INSEE)乐观，INSEE的GDP预估增幅已下修至0.2%。

法国央行是在一项月度企业信心调查中给出此项预估。该项调查并显示，12月工业领域企业信心从11月的98上升至99，重回10月水平。

该项调查也显示，12月服务业企业信心持稳于96。

央行称，工业、服务业以及建筑业受访的企业主管均预计，1月行业活动料将扩张。(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)

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