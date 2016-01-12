法国经济：央行维持第四季GDP成长率预估为0.3%

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透巴黎1月12日 - 法国央行周二维持对本国第四季国内生产总值(GDP)增长预估为0.3%，看法较法国国家统计局(INSEE)乐观，INSEE的GDP预估增幅已下修至0.2%。
法国央行是在一项月度企业信心调查中给出此项预估。该项调查并显示，12月工业领域企业信心从11月的98上升至99，重回10月水平。
该项调查也显示，12月服务业企业信心持稳于96。
央行称，工业、服务业以及建筑业受访的企业主管均预计，1月行业活动料将扩张。(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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