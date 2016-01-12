《中国新债预测》五年新发国债利率预测均值2.60%，料受一级需求强劲带动

* 招标品种: 财政部五年期新发国债

* 招标金额: 200亿元人民币

* 招标时间: 周三(13日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 2.58%-2.63%

* 预测均值: 2.60% (按各家机构预测值平均)

路透北京1月12日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，中国央行上周以来在公开市场对流动性多有呵护，经济低迷及外储大降背景下降准预期依然浓厚，且近期一级市场招标需求高涨，预计明日五年期债定位低于二级市场水平，预测均值为2.60%。

北京一银行交易员指称，今天国开行一级招标结果强劲，料影响明日国债的需求情绪；此外该期债为新发债，市场对此顾虑会相对较少。

“而且近期一级信用债招标利率也非常的低，很多人感觉都没啥配置的了，也可能反过来投国债。”该交易员说。

此外据国信证券固定收益事业部的定价分析报告称，虽然周末降准预期再次落空令后期政策走向扑朔迷离是债券收益率下行受阻的主因，但当前降准预期依然浓厚；上周一级市场国债招标结果也呈现出强劲的配置需求，因此预计本次国债将在二级市场水平偏低的位置。

中国国家开发银行 上午招标的一至10年期固息增发债定位均明显低于市场预测，其中一年偏低尤为明显，中标收益率为2.2430%，较上日一年期国开债中债估值2.4402%低约20个bp。

不过在二级市场收益率明显下行的情况下，亦有部分市场人士相对谨慎。北京一券商交易员就认为，今天二级市场的反应幅度已经较大，国开行一级发行利率已经下行较多，感觉近日不具备其他较大下行驱动力，故明天相对看平。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为2.6930%。

国开行今日招标的五期债全部低于预期，且一年偏低尤为明显。投标倍数方面，五期债全部在3倍以上，最高的是一年期的4.80倍。

明日招标的该期债是今年第二期账附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债具体招标时间为1月13日上午10:35-11:35。1月14日开始计息，招标结束至1月14日进行分销，1月18日起上市交易。

标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。