台湾债市：10年券殖利率早盘走跌创两周半新低，因油价续挫提振避险需求

路透台北1月13日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三早盘持续走跌，创两周半盘中新低。交易员指出，随着美债殖利率因油价续挫而探向低位，带动104/12殖利率再度跌破1%，短线市场交投气氛偏多，令该券殖利率区间稍有下移，但因追价意愿谨慎令跌幅有限。

今日104/12殖利率盘中低位来到0.9831%，创两周半盘中新低，前波收盘新低为12月25日的0.9751%，至于该券历史盘中低位则为去年12月24日的0.97%。

他们表示，国际油价12年来首次盘中短暂跌破每桶30美元大关，促使投资人逃离风险资产转向具避险功能的美债，引领台债区间偏多操作，今日104/12殖利率也微幅探低至0.99%附近整理，后续关注追价力道表现。

〞现在仍是区间操作，殖利率往下就不会追，往上才偏多操作。〞一位大型民营银行交易员说。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间则在0.98-1.00%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.58-0.60%。

本地时间10:18时，五年券104/13期殖利率跌1.25个基点至0.5900%；10年券104/12殖利率亦跌0.85个基点至0.9916%。台股加权指数 则大涨1.01%。

美国公债价格周二上涨，指标公债收益率触及两个半月低位，因油价暴跌带来了对避险的美国公债的强劲需求。指标10年期公债价格 收益率午后跌至2.080%，为10月底以来的最低水平。

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