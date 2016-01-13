版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 17:31 BJT

台湾金融：去年底不含宝岛债的国际板债券部位已达800亿台币--台湾人寿

路透台北1月13日 - 台湾消金龙头金控--中信金控 旗下台湾人寿周三称，为扩展海外投资，仍在向金管会申请将海外投资上限提高至45%，去年底不含宝岛债的国际板债券投资部位约800亿台币。

台湾人寿总经理林钦淼今日受访时并指出，海外投资以债券为主，且都为评级较佳的公司债券。至于宝岛债投资部位并不多。

“保费收入一直进来，还是要为资金寻找出路。”他说。

由于外币保单及国际板债券投资皆不计入海外投资上限计算，目前台寿海外投资比重约四至五成，希望再争取海外投资上限放宽。

日前台湾人寿公布投资巴西铁矿公司Samarco Mineracao S.A.优先顺位无担保债券，估算至去年12月底总投资金额为3,729.7万美元，因Samarco采矿区发生水坝崩塌意外而面临钜额求偿，可能无法完全支付债券到期本金，因此预计12月底就帐列债券提列减损金额2,273.2万美元。

自2014年金管会开放保险业投资国际板债券不计入海外投资计算后，寿险业资金进驻国际板债券，约占整体发行金额78%。金管会统计，保险业投资收益增加307亿台币，证券商承销及法律顾问业务收入增加约27.64亿，政府税收也增约57亿。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐