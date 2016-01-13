台湾金融：去年底不含宝岛债的国际板债券部位已达800亿台币--台湾人寿

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透台北1月13日 - 台湾消金龙头金控--中信金控 旗下台湾人寿周三称，为扩展海外投资，仍在向金管会申请将海外投资上限提高至45%，去年底不含宝岛债的国际板债券投资部位约800亿台币。
台湾人寿总经理林钦淼今日受访时并指出，海外投资以债券为主，且都为评级较佳的公司债券。至于宝岛债投资部位并不多。
“保费收入一直进来，还是要为资金寻找出路。”他说。
由于外币保单及国际板债券投资皆不计入海外投资上限计算，目前台寿海外投资比重约四至五成，希望再争取海外投资上限放宽。
日前台湾人寿公布投资巴西铁矿公司Samarco Mineracao S.A.优先顺位无担保债券，估算至去年12月底总投资金额为3,729.7万美元，因Samarco采矿区发生水坝崩塌意外而面临钜额求偿，可能无法完全支付债券到期本金，因此预计12月底就帐列债券提列减损金额2,273.2万美元。
自2014年金管会开放保险业投资国际板债券不计入海外投资计算后，寿险业资金进驻国际板债券，约占整体发行金额78%。金管会统计，保险业投资收益增加307亿台币，证券商承销及法律顾问业务收入增加约27.64亿，政府税收也增约57亿。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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