台湾金融：去年底不含宝岛债的国际板债券部位已达800亿台币--台湾人寿

路透台北1月13日 - 台湾消金龙头金控--中信金控 旗下台湾人寿周三称，为扩展海外投资，仍在向金管会申请将海外投资上限提高至45%，去年底不含宝岛债的国际板债券投资部位约800亿台币。

台湾人寿总经理林钦淼今日受访时并指出，海外投资以债券为主，且都为评级较佳的公司债券。至于宝岛债投资部位并不多。

“保费收入一直进来，还是要为资金寻找出路。”他说。

由于外币保单及国际板债券投资皆不计入海外投资上限计算，目前台寿海外投资比重约四至五成，希望再争取海外投资上限放宽。

日前台湾人寿公布投资巴西铁矿公司Samarco Mineracao S.A.优先顺位无担保债券，估算至去年12月底总投资金额为3,729.7万美元，因Samarco采矿区发生水坝崩塌意外而面临钜额求偿，可能无法完全支付债券到期本金，因此预计12月底就帐列债券提列减损金额2,273.2万美元。