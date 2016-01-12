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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 17:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦1月12日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：仍有上探更顽强阻力1.10/1.1060的空间，其为近期高位及200日均线切入位，将有效扮演短线顶部所在。1.1062/91仍为关键阻力，其为2014-16年下降趋势及55周均线切入位；若受制于此，我们认为市场将偏空。我们的目标仍为近期低位1.0523美元。

美元/瑞郎：上周未能攻克61.8%回档位1.0121瑞郎。我们视近期疲势为修正走势，理想上三个月上升趋势位0.9828应可守住下档。其下为200日均线0.9671，我们认为美元应可守住该道底限。

欧元/英镑：我们认为并非处于底部形态，事实上可能呈现持续形态；在0.7555/75英镑存有许多关键阻力，昨日行情波动更像是持续形态，而不是底部。惟有收在0.7575以上，我们才会断然看多后市。目前我们认为欧元可能无法攻克0.7555/75英镑。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0876 1.0859 +0.16 +0.15 1.0860

美元/日圆 117.52 117.75 -0.20 -2.31 120.30

欧元/日圆 127.81 127.85 -0.03 -2.04 130.47

美元/瑞郎 0.9977 1.0015 -0.38 -0.41 1.0018

英镑/美元 1.4526 1.4538 -0.08 -1.44 1.4738

美元/加元 1.4248 1.4214 +0.24 +2.96 1.3839

美元/离岸人民币 6.5858 6.5833 +0.04 +0.27 6.5680

澳元/美元 0.6956 0.6993 -0.53 -4.38 0.7275

新西兰元/美元 0.6525 0.6554 -0.44 -4.40 0.6825

欧元/瑞郎 1.0851 1.0873 -0.20 -0.32 1.0886

欧元/英镑 0.7484 0.7466 +0.24 +1.59 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2751 9.2731 +0.02 +1.14 9.1705

美元/挪威克朗 8.8958 8.9366 -0.46 +0.63 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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