标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透伦敦1月12日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：仍有上探更顽强阻力1.10/1.1060的空间，其为近期高位及200日均线切入位，将有效扮演短线顶部所在。1.1062/91仍为关键阻力，其为2014-16年下降趋势及55周均线切入位；若受制于此，我们认为市场将偏空。我们的目标仍为近期低位1.0523美元。
美元/瑞郎：上周未能攻克61.8%回档位1.0121瑞郎。我们视近期疲势为修正走势，理想上三个月上升趋势位0.9828应可守住下档。其下为200日均线0.9671，我们认为美元应可守住该道底限。
欧元/英镑：我们认为并非处于底部形态，事实上可能呈现持续形态；在0.7555/75英镑存有许多关键阻力，昨日行情波动更像是持续形态，而不是底部。惟有收在0.7575以上，我们才会断然看多后市。目前我们认为欧元可能无法攻克0.7555/75英镑。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0876 1.0859 +0.16 +0.15 1.0860
美元/日圆 117.52 117.75 -0.20 -2.31 120.30
欧元/日圆 127.81 127.85 -0.03 -2.04 130.47
美元/瑞郎 0.9977 1.0015 -0.38 -0.41 1.0018
英镑/美元 1.4526 1.4538 -0.08 -1.44 1.4738
美元/加元 1.4248 1.4214 +0.24 +2.96 1.3839
美元/离岸人民币 6.5858 6.5833 +0.04 +0.27 6.5680
澳元/美元 0.6956 0.6993 -0.53 -4.38 0.7275
新西兰元/美元 0.6525 0.6554 -0.44 -4.40 0.6825
欧元/瑞郎 1.0851 1.0873 -0.20 -0.32 1.0886
欧元/英镑 0.7484 0.7466 +0.24 +1.59 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2751 9.2731 +0.02 +1.14 9.1705
美元/挪威克朗 8.8958 8.9366 -0.46 +0.63 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。