欧元/美元：仍有上探更顽强阻力1.10/1.1060的空间，其为近期高位及200日均线切入位，将有效扮演短线顶部所在。1.1062/91仍为关键阻力，其为2014-16年下降趋势及55周均线切入位；若受制于此，我们认为市场将偏空。我们的目标仍为近期低位1.0523美元。