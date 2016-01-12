更新版 1-台湾货币市场：短率仍持稳，银行领新钞后周转金水位偏低

* 短率仍持稳，领新钞后银行周转金水位偏低 * 放款和国库借款多令部分公股银行资金较少 * 跨农历年短票渐成主流 (新增拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北1月12日 - 台湾银行间短率周二仍持稳。资金调度人士表示，不少银行领了新 钞后，周转金水位偏低，致市场资金需求升高，但也不到紧缺的程度，需求和供给都算平稳 。 也有银行交易员指出，近期放款金额升高，尤其是大型公股银行，可能因为国库借款多 一些，使得原本较为充裕的公股银资金并没有太过充裕。 〞大家拿钱的意愿变高，很值得开心，〞一位外商银交易员说。 但她同时表示，市场终于有需求，但也不至于到紧张的程度，目前属于分配不均，若有 资金需求还是可以调得到资金，不算困难。 也有小型银行交易员表示，近期的市况平平，各银行的资金水位没有过多，尤其是外资 卖超台股，也有汇出，外商的资金水位也没有先前充裕。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.232% 0.232% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.360% 0.230-0.370% **跨农历年短票渐成主流** 在短票市场方面，一位大型票券交易商指出，今日缺口很小，小卖一点票就弭平缺口， 更不必拆款， 〞我还怕到后来多钱。〞 交易员表示，跨农历年后的交易，尤其是60天期的交易量愈来愈多，目前已经超过30天 期的短票成交金额甚多，预料会渐渐成为主流。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 0%，上日亦同；上日仅在0.35%有成交，前日区间则在0.33-0.37%；上日成交量17.05亿台币 ，前日102.44亿台币。上日60天期平均利率在0.361%，区间0.31-0.38%，成交量在75.02亿 台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率0.33-0.35%。年关后 的成交利率则在0.35-0.36%；均同上日。 台湾央行周二称，共发行5,418亿台币定存单。与今日到期金额5,451亿台币相较，存单 发行余额减33亿。 本周央行定存单到期金额达1兆(万亿)145.8亿台币，本周余日的落点分配为：周三1,60 0.3亿、周四1,914.5亿及周五614亿。 拆款中心资料 显示，周二的超额准备为267亿台币，累积超额准备为1,806亿台 币、加计前期1%的超额准备为5,050亿台币。 **RP市场资金平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，资金偏向充裕，利率未有变化，今日寿险有部 分走钱，投信也稍受影响，不过银行也有多钱，市场的供给和需求大致平稳。 他们指出，目前市况平平，估计到周五以前可能都是这样的情况。不过周五有公债交割 且刚好是月中的需求高峰，两个紧缩效果交互影响，值得留意。 〞跨农历年的交易有渐渐多一点，〞一位大型票券商交易员表示。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%， 相似上日；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，也同上日。区间高位多是跨年后到期的 附买回交易。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也大致没变；短天期公债附买回利率区间 落在0.28-0.33%，跨农历年0.36%；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%，跨年在0 .39%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能 力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 曾祥进)