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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：1月13日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月13日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期1,600.30亿台币。
    --100甲2期公债付息13.8125亿台币。 
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --央行发行300亿台币两年期定存单。
             
  --------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)2,436亿台币：  
     01/14            1,914.50亿台币
     01/15              614.00亿台币
     01/18              254.50亿台币
     01/19              494.00亿台币
     01/20            4,535.50亿台币
     01/21            1,281.20亿台币
    *01/22            5,693.00亿台币
     01/25            2,736.00亿台币
     01/26            5,615.50亿台币
     01/27            2,329.50亿台币
     01/28            2,427.00亿台币
     01/29               11.00亿台币
     02/01            7,493.80亿台币
     02/02            1,936.50亿台币
     02/03            4,800.00亿台币
 
    --公债还本付息457.869415亿台币：
   01/15     102甲2期3息          7.00亿台币
   01/17     103甲1期本金       350.00亿台币
   01/17     103甲1期2息        2.1875亿台币
   01/18     89甲7期16息         31.25亿台币
   01/20     101甲2期4息         13.00亿台币
   01/20     103甲2期2息      3.948975亿台币
   01/22     88甲3期17息       14.1225亿台币
   01/23     104甲2期1息       6.36044亿台币
   01/28      99甲2期6息         13.50亿台币
   01/28     102甲3期3息         10.50亿台币
   01/29     103甲3期2息          6.00亿台币
   
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素： 
    --1/14：财政部发行273天期105-1期国库券，暂定金额300亿台币，13日标售。
    --1/15：财政部发行三年期公债105/1期，金额350亿台币，12日标售。
    --1/15：Intesa Sanpaolo Bank Ireland p.l.c.发行6,300万12年期美元债。
    --1/20：财政部发行91天期105-2期国库券，暂定金额300亿台币，19日标售。
    --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，预估金额300亿台币，19日标售。
    --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。
    --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。  
      
    注：*表新增或更新。(完)  

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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