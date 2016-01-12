《全球汇市》避险情绪主导市场，油价下跌而中国寻求稳定人民币汇率

原油价格今年以来跌幅已将近20%，美国原油 及布兰特原油 周二皆下跌约2%。
美元兑日圆 下跌0.3%，至117.47日圆，周一曾跌至116.70，为8月24日以来最低。欧元/美元 上涨约0.2%，至1.0876美元。
“现在而言，利差已无关紧要。风险意愿、油价、和中国--大家现在只关注这个，”外汇研究公司Global-info的总监Kaneo Ogino指出。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0858 1.0859 -0.01 -0.02 1.0860
美元/日圆 117.69 117.75 -0.05 -2.17 120.30
欧元/日圆 127.80 127.85 -0.04 -2.05 130.47
美元/瑞郎 1.0002 1.0015 -0.13 -0.16 1.0018
英镑/美元 1.4491 1.4538 -0.32 -1.68 1.4738
美元/加元 1.4228 1.4214 +0.10 +2.81 1.3839
美元/离岸人民币 6.5837 6.5833 +0.01 +0.24 6.5680
澳元/美元 0.6988 0.6993 -0.07 -3.95 0.7275
新西兰元/美元 0.6550 0.6554 -0.06 -4.03 0.6825
澳元/日圆 82.260 82.320 -0.07 -6.12 87.620
新西兰元/日圆 77.120 77.180 -0.08 -5.93 81.980
英镑/日圆 170.56 171.22 -0.39 -3.76 177.22
澳元/新西兰元 1.0665 1.0657 +0.08 +0.01 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 刘秀红/王洋/李婷仪/蔡美珍；审校 孙茉莉/白云/高琦/于春红)