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债券 | 2016年 1月 12日 星期二 18:47 BJT

德国财政：去年预算盈余或达百亿欧元，高于预估的61亿欧元--消息人士

路透柏林1月12日 - 德国执政联盟两名消息人士周二对路透表示，去年德国预算盈余可能达百亿欧元，超过预期的61亿欧元盈余。

一名消息人士表示，预算盈余将达百亿欧元，另一名消息人士则表示，盈余可能在110-120亿欧元之谱。预算盈余将用于难民事务开支。

德国政府将于周三发布去年预算的最终数据。(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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