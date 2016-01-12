德国财政：去年预算盈余或达百亿欧元，高于预估的61亿欧元--消息人士

路透柏林1月12日 - 德国执政联盟两名消息人士周二对路透表示，去年德国预算盈余可能达百亿欧元，超过预期的61亿欧元盈余。

一名消息人士表示，预算盈余将达百亿欧元，另一名消息人士则表示，盈余可能在110-120亿欧元之谱。预算盈余将用于难民事务开支。