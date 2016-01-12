东南亚股市：多数反弹，泰股受出口股提振创近一周高位

投资人也买回跌深的东南亚股票，许多市场财报季节已然展开。

“泰铢贬值在今年扮演要角，”曼谷Krungsri Securities一名分析师表示。

在银行股领涨下，越南股市 创下一个月来最高单日涨幅；因外资买超，印尼股市 从上日创下的近一个月最低收盘位反弹。