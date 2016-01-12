东南亚股市：多数反弹，泰股受出口股提振创近一周高位

路透曼谷1月12日 - 东南亚股市周二多数上涨，泰国股市触及近一周高点，受食品股与电子出口类股轮涨提振。
投资人也买回跌深的东南亚股票，许多市场财报季节已然展开。
泰国SET指数 上升1.7%至1,255.30点，创1月6日以来最高收盘位。
“泰铢贬值在今年扮演要角，”曼谷Krungsri Securities一名分析师表示。
在银行股领涨下，越南股市 创下一个月来最高单日涨幅；因外资买超，印尼股市 从上日创下的近一个月最低收盘位反弹。
证交所数据显示，马来西亚股市 与菲律宾股市 从周一的疲势中回升，主因国内投资者买超。
不过新加坡股市 则逆势下滑，连跌两日至四年最低收盘位，油价疲软持续打击胜科海事 等能源类股。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 314.99 1.10 +0.35 -5.36 332.82
新加坡 2691.78 -17.07 -0.63 -6.62 2882.73
马来西亚 1641.37 3.78 +0.23 -3.02 1692.51
泰国 1255.30 20.80 +1.68 -2.54 1288.02
印尼 4512.53 47.04 +1.05 -1.75 4593.01
菲律宾 6330.55 42.29 +0.67 -8.94 6952.08
越南 564.26 6.39 +1.15 -2.55 579.03
(完)
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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)