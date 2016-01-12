USDA月报：1月12日美国农作物主要信息

中港个股：中信证券2016年净利同比降近五成，受市场环境影响--业绩快报
路透北京1月20日 - 中国最大券商--中信证券 周四晚公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。
路透1月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16 2015/16
实际值 预估 12月预估 1月预估 大豆 种植(百万英亩) 76.8 83.3 83.2 82.7 收割(百万英亩) 76.3 82.6 82.4 81.8 单产(蒲式耳/英亩) 44.0 47.5 48.3 48.0 产量 3,358 3,927 3,981 3,930 压榨 1,734 1,873 1,890 1,890 出口 1,638 1,843 1,715 1,690 年末库存 92 191 465 440 豆油(百万磅) 产量 20,130 21,399 21,850 21,925 出口 1,877 2,014 2,300 2,300 年末库存 1,165 1,820 2,145 2,110 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 40,685 45,062 44,865 44,715 出口 11,546 13,150 11,850 11,700 年末库存 250 260 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16 2015/16
实际值 预估 12月预估 1月预估 种植(百万英亩) 56.2 56.8 54.6 54.6 收割(百万英亩) 45.3 46.4 47.1 47.1 单产(蒲式耳/英亩) 47.1 43.7 43.6 43.6 产量 2,135 2,026 2,052 2,052 出口 1,176 854 800 800 年末库存 590 753 911 941 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16 2015/16
实际值 预估 12月预估 1月预估 种植(百万英亩) 95.4 90.6 88.4 88.0 收割(百万英亩) 87.5 83.1 80.7 80.7 单产(蒲式耳/英亩) 158.1 171.0 169.3 168.4 产量 13,829 14,216 13,654 13,601 出口 1,920 1,864 1,750 1,700 年末库存 1,232 1,731 1,785 1,802(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京1月20日 - 中国最大券商--中信证券 周四晚公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。
路透上海1月20日 - 中国青岛银行、厦门国际银行等公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有261家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模126,980亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。