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货币新闻 | 2016年 1月 13日 星期三 01:15 BJT

USDA月报：1月12日美国农作物主要信息

路透1月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 12月预估 1月预估 大豆 种植(百万英亩) 76.8 83.3 83.2 82.7 收割(百万英亩) 76.3 82.6 82.4 81.8 单产(蒲式耳/英亩) 44.0 47.5 48.3 48.0 产量 3,358 3,927 3,981 3,930 压榨 1,734 1,873 1,890 1,890 出口 1,638 1,843 1,715 1,690 年末库存 92 191 465 440 豆油(百万磅) 产量 20,130 21,399 21,850 21,925 出口 1,877 2,014 2,300 2,300 年末库存 1,165 1,820 2,145 2,110 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 40,685 45,062 44,865 44,715 出口 11,546 13,150 11,850 11,700 年末库存 250 260 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 12月预估 1月预估 种植(百万英亩) 56.2 56.8 54.6 54.6 收割(百万英亩) 45.3 46.4 47.1 47.1 单产(蒲式耳/英亩) 47.1 43.7 43.6 43.6 产量 2,135 2,026 2,052 2,052 出口 1,176 854 800 800 年末库存 590 753 911 941 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 12月预估 1月预估 种植(百万英亩) 95.4 90.6 88.4 88.0 收割(百万英亩) 87.5 83.1 80.7 80.7 单产(蒲式耳/英亩) 158.1 171.0 169.3 168.4 产量 13,829 14,216 13,654 13,601 出口 1,920 1,864 1,750 1,700 年末库存 1,232 1,731 1,785 1,802(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)

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