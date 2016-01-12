EIA月报：EIA上调今年全球石油日需求增长预估

中港个股：中信证券2016年净利同比降近五成，受市场环境影响--业绩快报
路透北京1月20日 - 中国最大券商--中信证券 周四晚公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。
路透华盛顿1月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2016年全球石油日需求增长预估上调2万桶，至按年增加142万桶。
EIA在月报中预计，2017年全球石油日需求将达到9,661万桶，较今年增加142万桶。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国最大券商--中信证券 周四晚公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。
路透上海1月20日 - 中国青岛银行、厦门国际银行等公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有261家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模126,980亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。