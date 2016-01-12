版本:
中国
货币新闻 | 2016年 1月 13日 星期三 01:23 BJT

EIA月报：EIA上调今年全球石油日需求增长预估

路透华盛顿1月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2016年全球石油日需求增长预估上调2万桶，至按年增加142万桶。

EIA在月报中预计，2017年全球石油日需求将达到9,661万桶，较今年增加142万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐