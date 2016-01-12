版本:
中国
货币新闻 | 2016年 1月 13日 星期三 05:45 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存意外减少390万桶-API

路透纽约1月12日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外减少，汽油和馏分油库存增加。

API公布，上周美国原油库存减少390万桶，至4.80071亿桶，路透调查的分析师预计为增加250万桶。库欣原油库存减少30.2万桶。

库存的意外减少对油价提供了支撑。油价周二一度跌穿30美元，数据发布后，油价略微缩减跌幅。

汽油库存增加700万桶，路透调查的分析师预计增加270万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加370万桶，分析师预期为增加198万桶。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐