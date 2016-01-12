国际油市：最新一周美国原油库存意外减少390万桶-API

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透纽约1月12日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外减少，汽油和馏分油库存增加。
API公布，上周美国原油库存减少390万桶，至4.80071亿桶，路透调查的分析师预计为增加250万桶。库欣原油库存减少30.2万桶。
库存的意外减少对油价提供了支撑。油价周二一度跌穿30美元，数据发布后，油价略微缩减跌幅。
汽油库存增加700万桶，路透调查的分析师预计增加270万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加370万桶，分析师预期为增加198万桶。(完)
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