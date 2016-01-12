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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 72.68 +2.76 +3.95 2933184

京东 28.21 +1.18 +4.35 11202465

新浪 46.39 +1.21 +2.68 686714

搜狐 50.70 -0.17 -0.33 334786

网易 160.86 +2.07 +1.30 774540

百度 172.91 +2.54 +1.49 3032298

台湾

台湾积体电路 20.75 -0.18 -0.86 2608399

联电 1.67 -0.01 -0.60 273586

日月光 5.11 +0.01 +0.20 190108

硅品精密 7.74 +0.04 +0.52 610687

和信超媒体 2.74 -0.16 -5.52 28571

友达 2.79 +0.10 +3.72 528873

中华电信 30.55 +0.17 +0.56 115456

台湾国际航电 33.15 -0.05 -0.15 1729731

香港

中国移动 51.79 +0.14 +0.27 212910

中国联通 10.87 -0.19 -1.72 167641

中国电信 43.28 -0.17 -0.39 9168

中芯国际 4.67 +0.16 +3.55 3502

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 105

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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