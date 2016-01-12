《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月12日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 72.68 +2.76 +3.95 2933184
京东 28.21 +1.18 +4.35 11202465
新浪 46.39 +1.21 +2.68 686714
搜狐 50.70 -0.17 -0.33 334786
网易 160.86 +2.07 +1.30 774540
百度 172.91 +2.54 +1.49 3032298
台湾
台湾积体电路 20.75 -0.18 -0.86 2608399
联电 1.67 -0.01 -0.60 273586
日月光 5.11 +0.01 +0.20 190108
硅品精密 7.74 +0.04 +0.52 610687
和信超媒体 2.74 -0.16 -5.52 28571
友达 2.79 +0.10 +3.72 528873
中华电信 30.55 +0.17 +0.56 115456
台湾国际航电 33.15 -0.05 -0.15 1729731
香港
中国移动 51.79 +0.14 +0.27 212910
中国联通 10.87 -0.19 -1.72 167641
中国电信 43.28 -0.17 -0.39 9168
中芯国际 4.67 +0.16 +3.55 3502
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 105
(完)
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--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。