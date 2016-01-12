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市场报道 | 2016年 1月 13日 星期三 06:14 BJT

《美国重要政经日程》--1月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1800 - 财政部发售10年期公债

1900 - 美联储发布褐皮书

1900 - 财政部公布12月份月度预算

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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