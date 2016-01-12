日韩经济指标预测--1月13日-1月20日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日当周 1月13日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +9.0% 2350 日本企业物价(较前月) 12月 -0.4% -0.1% (较上年同期) -3.5% -3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -7.9% +10.7% (较上年同期) +6.3% +10.3% 1月14日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超859 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,357 -- 韩国央行利率决议 1月 1.50% 1.50% 1月15日(五) -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差72 出口 -- -13.8% 进口 -- -19.2% 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 37.00 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 42.20 1月18日当周 1月18日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 11月修正值 -- -1.0% 产能利用指数(较前月) 11月 -- +1.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- -4.6% (较上月) -- -0.3% 1月19日(二) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 1月 -- 正9 1月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。