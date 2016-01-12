澳新经济指标预测--1月13日-1月20日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日当周 1月13日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.7% 1月14日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 减少1.25 增加7.14 全职就业人数(万人) -- 增加4.16 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.9% 5.8% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% 1月15日(五) 0030 澳洲房屋融资 11月 -0.5% -0.5% 投资性房屋融资 -- -6.1% 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 49.00 1月18日当周 1月17日(日) 2230 澳洲新车销售 12月 -- +1.0% 1月17-18日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- +0.1% 1月18日(一) 0200 新西兰公债海外持有比例 12月 -- 64.1% 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 负14% 产能利用率 -- 91.4% 1月19日(二) 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.4% 1月20日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 -- 54.7 (完)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。