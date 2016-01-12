美国数据：11月职位空缺增加，预示薪资或加速增长

“我们将这解读为雇主需求与求职者技能之间的不匹配，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。“公司似乎无法用失业劳动力填补职位空缺，我们预计会出现争夺已就业者的竞争，而这应会导致薪资增长加速。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)关注包括该报告在内的多项数据，为就业市场和通胀形势把脉。

“出现难以填补职位空缺情况的企业比例增加，这表明就业市场已经紧到一定程度，薪资即将被拉高，”富国银行证券的资深分析师Mark Vitner表示。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)