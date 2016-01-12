美国数据：11月职位空缺增加，预示薪资或加速增长

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
“我们将这解读为雇主需求与求职者技能之间的不匹配，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。“公司似乎无法用失业劳动力填补职位空缺，我们预计会出现争夺已就业者的竞争，而这应会导致薪资增长加速。”
美国联邦储备理事会(美联储/FED)关注包括该报告在内的多项数据，为就业市场和通胀形势把脉。
“出现难以填补职位空缺情况的企业比例增加，这表明就业市场已经紧到一定程度，薪资即将被拉高，”富国银行证券的资深分析师Mark Vitner表示。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。