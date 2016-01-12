国际油市：油价继续下挫，12年来首度跌破30美元关口

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
目前油价已跌破很多企业的盈亏平衡点，特别是在一度繁荣的美国页岩油领域，而成本较高的加拿大油砂厂商每桶只能勉强赚到15美元。油市长时间下滑已导致全球油企陷入财务困境，令公司面临破产和财务吃紧威胁。
指标布兰特原油 跌0.69美元，结算价报每桶30.86美元，盘中触及30.34美元的低位。
早盘油价一度走强，因为在土耳其伊斯坦布尔市中心发生自杀式炸弹袭击事件；另外尼日利亚石油部长称，有几个石油输出国组织(OPEC)成员国要求召开紧急会议。
但之后油价再次挫跌，因阿联酋石油部长打消了召开会议的可能性，称OPEC的策略正在奏效。OPEC已拒绝了几个成员国提出的减产要求，决定开足马力却保卫市场份额，而不是支撑油价。
仅今年一年，油价就累计挫跌了近17%，创下金融危机以来最严重的七日连跌。负面因素有很多，其中也包括经济走软，以及第二大石油消费国中国股市暴跌，美元上涨，以及美国页岩油企业在油价下滑局面下表现出的韧性。
消息人士称，OPEC第二大成员国伊拉克的2月出口计划创纪录，大约 为每日363万桶。
原油期货结算之后，美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油库存意外减少390万桶，路透访问的分析师预计为增加250万桶。库欣原油库存减少30.2万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。