加拿大股市：打破九日连跌局面上涨，但资源股承压

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透多伦多1月12日 - 加拿大主要股指周二打破连跌九日的局面，在震荡交投中实现上涨，但原油等大宗商品价格下挫令能源和矿业股继续承压。
权重金融股上涨0.6%，而电信类股上涨1.4%，工业类股上涨0.8%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨54.65点或0.44%，至12,373.90点。该指数上周进入熊市区域，较2014年9月的历史高点下跌逾20%。
该指数盘中上涨和下跌幅度均超过1%，主要受油价影响；美国原油 价格早先一度上涨，后暴跌至每桶30美元之下，继而有有所回升。
能源股跌0.6%，但Suncor Energy Inc 涨1.6%至32.42加元。
影响最大的上涨股中，多伦多道明银行 涨2%至52.40加元，Canadian National Railway 涨2%至74.91加元，Telecom company BCE 涨2%至55.70加元。
材料类股跌1.8%。(完)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。