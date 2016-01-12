加拿大股市：打破九日连跌局面上涨，但资源股承压

路透多伦多1月12日 - 加拿大主要股指周二打破连跌九日的局面，在震荡交投中实现上涨，但原油等大宗商品价格下挫令能源和矿业股继续承压。

权重金融股上涨0.6%，而电信类股上涨1.4%，工业类股上涨0.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨54.65点或0.44%，至12,373.90点。该指数上周进入熊市区域，较2014年9月的历史高点下跌逾20%。

该指数盘中上涨和下跌幅度均超过1%，主要受油价影响；美国原油 价格早先一度上涨，后暴跌至每桶30美元之下，继而有有所回升。

能源股跌0.6%，但Suncor Energy Inc 涨1.6%至32.42加元。

影响最大的上涨股中，多伦多道明银行 涨2%至52.40加元，Canadian National Railway 涨2%至74.91加元，Telecom company BCE 涨2%至55.70加元。