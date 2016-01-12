美国股市：连续第二日上涨，能源和生物科技类股支撑大盘

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
标普500指数像周一 一样收在1,900点关口以上，这是一个看涨技术信号。
苹果公司 股价收涨1.5%至99.96美元，之前美银美林分析师上调对该股评级。英特尔 涨1.9%至32.68美元，之前摩根大通对该股给予乐观评论。
美国铝业(Alcoa) 挫跌9%至7.28美元，上日该公司公布了季度净亏损。
医疗健康保险商Anthem 称，预计2016年经调整后的净利将升至每股逾10.80美元，2015年的预估净利为每股10.16美元。
成交依然旺盛。根据汤森路透的数据，美国股市大约有90亿股换手，高于过去20个交易日的日均成交量75亿股。
纽约证交所，下跌股数量超过上涨股，分别为1,600只和1,470只，下跌股与上涨股数量之比为1.09：1；Nasdaq市场上涨股数量略超下跌股，分别为1,417只和1,412只，涨跌比为1：1。
标普500指数成分股均未能录得52周新高，有62只个股录得新低；Nasdaq市场有12只股录得新高，323只录得新低。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 张涛/许娜)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。