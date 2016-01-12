美国股市：连续第二日上涨，能源和生物科技类股支撑大盘

标普500指数像周一 一样收在1,900点关口以上，这是一个看涨技术信号。

苹果公司 股价收涨1.5%至99.96美元，之前美银美林分析师上调对该股评级。英特尔 涨1.9%至32.68美元，之前摩根大通对该股给予乐观评论。

美国铝业(Alcoa) 挫跌9%至7.28美元，上日该公司公布了季度净亏损。

医疗健康保险商Anthem 称，预计2016年经调整后的净利将升至每股逾10.80美元，2015年的预估净利为每股10.16美元。

成交依然旺盛。根据汤森路透的数据，美国股市大约有90亿股换手，高于过去20个交易日的日均成交量75亿股。

纽约证交所，下跌股数量超过上涨股，分别为1,600只和1,470只，下跌股与上涨股数量之比为1.09：1；Nasdaq市场上涨股数量略超下跌股，分别为1,417只和1,412只，涨跌比为1：1。

标普500指数成分股均未能录得52周新高，有62只个股录得新低；Nasdaq市场有12只股录得新高，323只录得新低。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 张涛/许娜)