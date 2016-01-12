全球经济：中国不会影响美国经济基本面--里奇蒙联储总裁拉克尔

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
拉克尔重申他倾向于今年升息四次。他不是今年美联储利率决策委员会的投票委员，但将会参与讨论。
他对于具体的升息时点并不特别计较，但表示，虽然目前通胀压力似乎并未显现，但“要小心前景的变化可能相当快”。
目前整体而言，美联储官员预测今年会升息四次，但也明确表示，这取决于未来数据以及通胀升向美联储2%目标位的上行动力。
美联储在12月将利率自近零水准调高25个基点，为将近10年来的首次加息。(完)
(编译 许娜/郑茵 审校 张涛/李爽)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。