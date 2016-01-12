全球经济：中国不会影响美国经济基本面--里奇蒙联储总裁拉克尔

拉克尔重申他倾向于今年升息四次。他不是今年美联储利率决策委员会的投票委员，但将会参与讨论。

他对于具体的升息时点并不特别计较，但表示，虽然目前通胀压力似乎并未显现，但“要小心前景的变化可能相当快”。

目前整体而言，美联储官员预测今年会升息四次，但也明确表示，这取决于未来数据以及通胀升向美联储2%目标位的上行动力。

美联储在12月将利率自近零水准调高25个基点，为将近10年来的首次加息。(完)