全球金融：美联储升息应逐步，否则可能打击新兴市场--IMF总裁拉加德

拉加德称，在欧元区和日本放松政策的情况下美国加息可能会推高美元，令新兴市场借入美元债务的诸多企业日子更加艰难。

“对新兴经济体而言，美国加息或使得有美元曝险的领域更为脆弱，特别是企业，”拉加德说。

今年伊始人民币已经贬值逾1%，中国在汇率问题上的意图难以确定，同时也让人更加担心，在中国可能创下25年来最低增长之际，其正在失去对经济政策的掌控。

拉加德警告，汇率可能进一步出现大幅度波动，因经济政策和成长步伐存在不确定性。

“除了美元升值之外，还存在汇率波动性加大的可能性，”拉加德说。