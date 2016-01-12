全球金融：美联储升息应逐步，否则可能打击新兴市场--IMF总裁拉加德

《全球主要国家债券发行预告》--1月20日-1月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
拉加德称，在欧元区和日本放松政策的情况下美国加息可能会推高美元，令新兴市场借入美元债务的诸多企业日子更加艰难。
“对新兴经济体而言，美国加息或使得有美元曝险的领域更为脆弱，特别是企业，”拉加德说。
今年伊始人民币已经贬值逾1%，中国在汇率问题上的意图难以确定，同时也让人更加担心，在中国可能创下25年来最低增长之际，其正在失去对经济政策的掌控。
拉加德警告，汇率可能进一步出现大幅度波动，因经济政策和成长步伐存在不确定性。
“除了美元升值之外，还存在汇率波动性加大的可能性，”拉加德说。
“引发这种波动的不仅因为主要发达经济体货币政策分化，而且还因为其总体前景以及政策行动上的不确定性。”(完) (编译 汪红英/孙国玉；审校 许娜/张荻)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券 01/26/2017 02/02/2017 01/31/2017 52周期国库券