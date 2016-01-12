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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 07:42 BJT

企业并购：三星电子考虑收购夏普与鸿海LCD面板合资事业股权--日经

路透1月12日 - 日本经济新闻报导：

* 韩国三星电子正考虑买进夏普 与鸿海 经营的LCD面板合资企业股权。

* 消息人士称，三星电子告知夏普，将就堺市工厂显示器产品进行资产评估

* 若鸿海退出合伙关系，三星电子考虑收购堺市工厂的股权(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)

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