企业并购：三星电子考虑收购夏普与鸿海LCD面板合资事业股权--日经

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透1月12日 - 日本经济新闻报导：
* 韩国三星电子正考虑买进夏普 与鸿海 经营的LCD面板合资企业股权。
* 消息人士称，三星电子告知夏普，将就堺市工厂显示器产品进行资产评估
* 若鸿海退出合伙关系，三星电子考虑收购堺市工厂的股权(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。