金砖国家：1月12日股汇市收盘纵览

路透1月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月12日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报723.21点，下跌0.02%。

中国股市：沪综指小幅收升，3,000点整数关口多空争夺激烈

中国汇市：人民币收盘续升，离岸大涨致两地价差大幅收窄但持续性待考

香港股市：恒生指数收跌，受科技股及金融股表现疲软拖累

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巴西股市：下滑，巴西国家石油公司(Petrobras) 重挫逾9%，因该公司大砍2015-19年资本支出预估25%，并警告若油价和本币继续下跌，将进一步调降预估。指标股指Bovespa指数 收报39,513.827点，下跌1.09%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0422/52，上日收报4.0487/17。

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南非股市：连两日上涨，受金融和医疗保健类股涨势提振。指标Top-40指数 收报43,489.37点，上涨0.02%；大盘综合指数 收报48,396.18点，上涨0.15%。

南非汇市：兰特兑美元大涨逾2%，昨日大跌后出现技术性修正

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印度股市：延续跌势，下滑至一年半新低，因在一连串企业财报出炉前市场避险气氛浓厚，打压了人气。BSE指数 收报24,682.03点，下跌0.58%；NSE指数 收报7,510.3点，下跌0.71%。

印度汇市：卢比收低，交易员表示，因在全球经济疑虑不断下，银行的美元买盘增加；但国有银行显然代央行出手，盘中几度抛出美元，帮助卢比脱离四周盘中低点。卢比兑美元 收报66.86/66.87，上日收报66.81/66.82。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报695.32点，下跌0.54%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报368.12点，上涨0.06%。