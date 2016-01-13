加拿大利率：市场降息押注升温，因原油价格触及12年低点

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯称目前对美国经济成长最大的威胁是来自美国以外
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尽管如此，道明证券(TD Securities)资深利率策略师Andrew Kelvin称，“市场低估了下周降息的可能性。”
波洛兹在1月7日的演说，令投资人对加拿大央行本月降息存疑。
不过央行季度商业前景调查(Business Outlook Survey)已经发现，企业信心已然恶化，同时投资及招聘意愿已经降至2009年以来最低。
Kelvin称，“鉴于我们所见到的金融动荡，对于加拿大央行而言这显然将会是非常非常困难的决定。”
美国原油价格 本周已经又跌了8%，跌破每桶30美元大关。
“我们知道(加拿大)央行前两次降息之前，油价均大跌，”Kelvin称。
加拿大央行在10月所做的最新经济预估中，对美国原油价格的假设为每桶45美元。(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫/许娜)
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