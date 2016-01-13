加拿大利率：市场降息押注升温，因原油价格触及12年低点

尽管如此，道明证券(TD Securities)资深利率策略师Andrew Kelvin称，“市场低估了下周降息的可能性。”

波洛兹在1月7日的演说，令投资人对加拿大央行本月降息存疑。

不过央行季度商业前景调查(Business Outlook Survey)已经发现，企业信心已然恶化，同时投资及招聘意愿已经降至2009年以来最低。

Kelvin称，“鉴于我们所见到的金融动荡，对于加拿大央行而言这显然将会是非常非常困难的决定。”

美国原油价格 本周已经又跌了8%，跌破每桶30美元大关。

“我们知道(加拿大)央行前两次降息之前，油价均大跌，”Kelvin称。