美国与加拿大经济指标预测--1月13日-1月20日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月11日当周
1月13日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 328.6
再融资指数 -- 1,114.8
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 55.2
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 51.7
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字650
1月14日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.2% +0.3%
1330 美国进口物价(较前月) 12月 -1.4% -0.4%
出口物价(较前月) -0.5% -0.6%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月9日当周 27.5 27.7
四周均值(万人) -- 27.575
续请失业金人数(万人) 1月2日当周 221.5 223
1月15日(五)
1330 美国纽约联储制造业指数 1月 负4.00 负4.59
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 12月 -1.0% -1.1%
(较前月) -0.2% +0.3%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.3% +0.5%
(较前月) +0.1% +0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 12月 持平 +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%
1415 美国工业生产(较前月) 12月 -0.2% -0.6%
产能利用率 76.8% 77.0%
制造业产出(较前月) 持平 持平
1455 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 93.0 92.6
现况指数 107.3 108.1
预期指数 82.8 82.7
1500 美国企业库存(较前月) 11月 -0.1% 持平
1月18日当周
1月18日(一)
暂无重要经济数据公布。
1月19日(二)
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 61 61
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流入689
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出552
1月20日(三)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 持平
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.8% +0.5%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.0%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.2%
1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 -- 128.2
房屋开工年率(万户) 119.4 117.3
1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -- -1.1%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 11月 -- -0.6%
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张荻； 审校 张涛)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。