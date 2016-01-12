美国个股：上海迪士尼乐园将于6月16日开门迎客

路透上海1月13日 - 华特迪士尼(Walt Disney) 和其中国合作方上海申迪集团周三早晨宣布，上海迪士尼度假区将于今年6月16日正式开门迎客。这将是迪士尼在全球营运的第六座迪士尼乐园，也是亚洲第三座、中国大陆第一座迪士尼乐园。

在开幕时，整个度假区将包括上海迪士尼乐园--一座拥有六大主题园区的主题乐园、两座主题酒店、作为国际化购物餐饮娱乐区的迪士尼小镇、以及相当于56个足球场面积的星愿公园。

上海迪士尼度假区于2011年破土动工，2013年启动地上建设。2014年4月，上海迪士尼度假区双方股东共同宣布扩建计划，以新增景点、娱乐演出和其他设施来提高乐园开幕时的游客容量，并使这两家股东对迪士尼乐园的总投资达到约55亿美元。