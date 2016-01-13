《中国报摘》--中国证券报1月13日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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* 头版头条:
--中国国家发改委秘书长李朴民表示，2016年要坚定不移地化解产能严重过剩矛盾，依法为实施市场化退出创造条件，尽可能多地兼并重组，少破产清算。
* 其他:
--全国中小企业股份转让系统公司业务部总监孙立表示，未来将从强化融资功能、改善市场流动性、完善市场制度体系、加强市场监管以守住不发生系统性风险底线四方面推进新三板制度建设。
--环保部日前召开2016年全国环保工作会议时提出，“十三五”期间，将以改善环境质量为核心，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划；2016年的环保工作目标是，地级及以上城市PM2.5浓度力争下降3%、空气质量天气优良天数比例达到75%。
--宝硕股份 发布重组预案，公司拟非公开发行股份收购华创证券100%股权，作价77.51亿元；同时募集配套资金不超过77.50亿元人民币，拟全部用于补充华创证券资本金。
--铜峰电子 发布重组预案，公司拟非公开发行8.71亿股，作价45.3亿元收购卓诚兆业100%股权，交易完成后公司主营业务将增加房地产开发。
--中百集团 公告，拟与武汉商联（集团）股份有限公司等四家公司，共同投资设立东湖中百商业并购基金合伙企业（有限合伙），首期签约规模8.98亿元，最终规模不超过（含）30亿元。
--中国证券投资者保护基金有限责任公司统计数据显示，1月4日至8日，证券交易结算资金转入额为8,305亿元，转出额为6,811亿元，净转入额达1,494亿元。其中，1月4日净转入824.85亿元。
--中国证券登记结算有限公司数据显示，1月4日至8日，沪深两市新增投资者数量30.04万，其中新增自然人投资者29.95万，新增非自然人投资者0.09万。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。