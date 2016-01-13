希腊经济：希腊证实中远太平洋递交竞购比雷埃夫斯港多数股权唯一提案

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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路透雅典1月12日 - 希腊国有资产私有化机构周二证实，中远太平洋已递交比雷埃夫斯港务局 多数股权的唯一竞购提案。比雷埃夫斯港务局是希腊最大港--比雷埃夫斯港的经营者。
去年12月21日是递交比雷埃夫斯港67%股权竞标提案的截止日。国有资产私有化机构的委员会将在未来一周开会，评估新报价。
根据希腊官员，最初中远太平洋、丹麦的马士基集装箱码头公司(APM Terminals) 及菲律宾International Container Terminal Services都有意竞标。
自2009年以来中远太平洋 一直管理着比雷埃夫斯港的几个货运码头。比雷埃夫斯港是往亚洲、东欧和北非的门户。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)去年1月赢得大选后，曾暂停出售案，但在夏季与欧元区伙伴达成860亿欧元纾困协议后，重启了私有化进程。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。