电脑产业：第四季全球PC出货量下降10.6%，降幅创纪录--IDC

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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路透旧金山1月12日 - 国际数据资讯(IDC)周二表示，全球个人电脑出货量在12月止当季同比下降10.6%，为IDC开始追踪该数据以来最大降幅。
IDC表示，个人电脑使用周期延长，再加上手机和平板电脑带来竞争，持续抑制需求。IDC并称，该行业难与一年前许多消费者追捧大力推广的低成本PC的情况匹敌。
另一研究机构Gartner数据显示，第四季全球个人电脑出货量下降8.3%。
第四季出货量总计为7,190万部，略高于第三季，但同比降幅为IDC纪录最大，超过2013年时9.8%的降幅。
IDC称，企业推迟了产品更新，等着操作系统升级到Windows 10，随着他们做出转变，今年晚些时候出货量应增加。IDC还预计消费者将更换自己的设备。
IDC称，所有地区的个人电脑出货量都下降，其中美国同比下降4.3%。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
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