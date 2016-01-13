《全球主要国家债券发行预告》--1月13日-1月20日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/13 美国 发售10年期公债 1/13 日本 标售10年期通胀保值债券 1/14 西班牙 标售债券 1/14 日本 标售三个月期贴现国库券 1/14 美国 发售30年期公债 1/15 日本 提高流动性公债标售 1/18 日本 标售12个月期贴现国库券 1/18 1350 法国 标售国库券(BTF) 1/19 西班牙 标售国库券 1/19 日本 标售五年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。