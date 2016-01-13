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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 08:42 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月13日-1月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月13日(三)

莫斯科--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛，财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。

华沙--波兰央行货币政策委员会会议。

1月14日(四)

巴黎--关于未来就业的政策论坛暨经济合作暨发展组织(OECD)就业与劳工部长级会议(至1月15日)。OECD秘书长葛利亚将致开幕词与闭幕词。

华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。

首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

1月15日(五)

利马--秘鲁央行公布利率决定(0000)。

1月18日(一)

东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：日本的经济挑战和结构性改革选项。IMF前副总裁筱原尚之参加小组讨论(0500)。

1月19日(二)

维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。演讲嘉宾包括奥地利央行总裁诺沃特尼等。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至1月20日)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

1月20日(三)

瑞士达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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金融市场假期一览表

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张涛)

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