《新兴市场重要经济事件预告》--1月13日-1月20日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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1月13日(三)
莫斯科--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛，财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议。
1月14日(四)
巴黎--关于未来就业的政策论坛暨经济合作暨发展组织(OECD)就业与劳工部长级会议(至1月15日)。OECD秘书长葛利亚将致开幕词与闭幕词。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
1月15日(五)
利马--秘鲁央行公布利率决定(0000)。
1月18日(一)
东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：日本的经济挑战和结构性改革选项。IMF前副总裁筱原尚之参加小组讨论(0500)。
1月19日(二)
维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。演讲嘉宾包括奥地利央行总裁诺沃特尼等。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至1月20日)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
1月20日(三)
瑞士达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张涛)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。