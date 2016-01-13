美国个股：百胜集团12月中国同店销售增长1%，得益于肯德基增长5%

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月12日 - 百胜集团(Yum Brands) 表示，12月中国同店销售增长1%，其中肯德基增长5%。百胜集团正在剥离中国业务。
该公司表示，中国必胜客的同店销售下降11%。
百胜集团股价周二在盘后交易中上涨3.2%。该集团旗下品牌还包括塔可钟(Taco Bell)。
百胜集团预计，截至12月的第四季同店销售增长2%，其中肯德基增长6%，必胜客下降8%。
百胜集团曾在10月警告投资者，中国业务的业绩将继续波动，并称中国部门的第四季同店销售将持平或最多增长4%。
百胜集团预期在2016年底前剥离中国业务。
百胜集团预定在2月3日公布第四季财报。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。