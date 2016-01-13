美国个股：大都会人寿保险计划分拆美国零售业务

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透1月12日 - 美国最大寿险公司--大都会人寿保险公司 表示，计划剥离大部分美国零售业务。
该公司表示，正在评估首次公开发行(IPO)、分拆或出售等措施。
“美国零售业务在系统性重要金融机构的旗下，可能面临更高的资本要求，这可能使其处于十分不利的竞争中，”该公司执行长Steven Kandarian在一则声明中说。
拆分后的新公司将不再包含一些美国零售业务，包括人寿保险封闭业务及财险子公司。执行副总裁Eric Steigerwalt将掌管新公司。
大都会人寿保险公司还称，上述新业务将占到该公司营业利润的20%左右，同时占该公司美国零售业务营业利润的50%。
美国零售业务其他部分仍将留在公司。
该公司股价周二盘后上涨8%至45.06美元，2015年全年下跌11%左右。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。