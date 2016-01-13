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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 08:18 BJT

《中国重要政经日程》--1月13日

=============================今日重要政经日程==========================

1月13日（周三）

*--10:00 国新办就2015年全年进出口情况举行发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

1月16日（周六）

--阿里研究院主办的2016新经济智库大会在北京举行。

1月19日（周二）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2015年GDP等经济数据。

--第四届中国电子商务年会在上海举行。

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李铮; 审校 林高丽)

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