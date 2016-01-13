《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月13日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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*工商时报：
--根据党政高层透露，两岸货贸谘商，大陆方面确定无意在大选前与台湾展开新回合谘商，要观察大选结果再作打算。至于面板无法争取比南韩八年缓冲期更短的降税期程。
--财政部昨天公布，去年全年税收2兆(万亿)1,184亿台币，年增率7.2%，首度突破2兆，金额创新高，较预算数超征1,731亿台币，也是历史新高纪录。
--民主进步党总统候选人蔡英文针对媒体询问她，如何面对大陆领导人习近平？蔡英文说，沟通、沟通、再沟通。
--广东东莞设厂的台资企业东莞兴昂鞋业，近年受到中国大陆经济成长衰退，以及人事成本高涨、订单减少等因素冲击，稍早宣布停产，其生产设备将转进东南亚，设法再造第二春。
*经济日报：
--房贷出现警讯，根据金管会最新资料，去年11月房贷及建筑贷款逾放比率同步上升，12年来首见，显示不动产授信风险升高，金管会银行局提醒银行要提高风险管理意识，提高准备，并控管额度。
--玉山金 昨日宣布，大陆银监会正式同意玉山银行（中国）有限公司于深圳前海设立，注册资本为20亿人民币，为台资银行分行转制子行的首例。玉山金控总经理黄男州表示，深圳子行布局第一年，将着重企金业务，发展与当地台商、信誉良好企业往来关系。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。