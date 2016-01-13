中国个股：宝硕股份以77.5亿元定增收购华创证券，配套融资至多77.5亿

路透上海1月13日 - 停牌10个月的中国化工企业河北宝硕股份有限公司 周二晚间公告称，将向国内中型券商华创证券的17家名股东发行股份收购华创证券100%股权，后者估值约77.51亿元人民币；同时以锁价发行的方式定向增发股份，募资至多77.5亿元用于补充华创证券资本金。

公告显示，宝硕股份将向贵州物资、茅台集团、盘江股份 等华创证券现有股东发行股份，每股发行价为10.29元。同时，宝硕将向南方希望、北硕投资、沙钢集团、杉融实业等10名特定对象发行股份配套融资，发行价格为每股13.45元，其中南方希望和北硕投资分别认购15亿元和5亿元。

在重组前，国内富豪刘永好通过新希望化工持有宝硕股份39.29%的股份；重组完成后，刘永好将通过新希望化工、南方希望和北硕投资合计控制上市公司3亿3,593.24万股股份，占比18.60%，仍为宝硕股份的实际控制人。

目前华创证券注册资本15.79亿元，2014年净利为2.55亿元。公司净资产、净资本及净利等规模指数在全国100多家券商中排名第70位左右。

本次交易完成后，华创证券将成为宝硕股份全资子公司，上市公司将成为控股型管理平台，公司塑料管型材、证券服务业两大业务模块将分别由不同子公司独立经营。

宝硕股份自去年3月开始停牌，筹资重大资产重组，停牌前其收报14.98元。（完）