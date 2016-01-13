更新版 1-EIA月报：2017年底前，全球油市供应过剩的情形料将继续恶化

EIA还预计，如果西方解除对伊朗的制裁，伊朗石油出口增势将持续至2017年，日出口量2016年料增加30万桶，2017年进一步增加50万桶。

尽管解除制裁的时间尚不确定，但EIA推测核协议将在2016年前三个月生效，因为伊朗在履行核协议规定的义务方面“进展快于预期”。

沙特的石油产量持续处于高位，加重了供应过剩，美国石油生产商遭受严重冲击。本周中国股市下跌引发的担忧情绪，打压油价走低，布兰特和美国原油期货周二双双短暂跌破每桶30美元。

布兰特原油2016年均价料在每桶40美元，2017年料为50美元；美国原油2016年和2017年均价预计分别比布兰特油价低大约2美元和3美元。

“我们的油价预估仍相当温和，”EIA负责人Adam Sieminski周二对记者谈及该报告时称，“全球油价正处于再平衡的过程中，但这需要花费一段时间。”(完)