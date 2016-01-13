更新版 1-EIA月报：2017年底前，全球油市供应过剩的情形料将继续恶化

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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EIA还预计，如果西方解除对伊朗的制裁，伊朗石油出口增势将持续至2017年，日出口量2016年料增加30万桶，2017年进一步增加50万桶。
尽管解除制裁的时间尚不确定，但EIA推测核协议将在2016年前三个月生效，因为伊朗在履行核协议规定的义务方面“进展快于预期”。
沙特的石油产量持续处于高位，加重了供应过剩，美国石油生产商遭受严重冲击。本周中国股市下跌引发的担忧情绪，打压油价走低，布兰特和美国原油期货周二双双短暂跌破每桶30美元。
布兰特原油2016年均价料在每桶40美元，2017年料为50美元；美国原油2016年和2017年均价预计分别比布兰特油价低大约2美元和3美元。
“我们的油价预估仍相当温和，”EIA负责人Adam Sieminski周二对记者谈及该报告时称，“全球油价正处于再平衡的过程中，但这需要花费一段时间。”(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。